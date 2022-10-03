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    Kadir Doğulu'nun konuşmasına Uraz Kaygılaroğlu tepkisi

    Kadir Doğulu'nun yüzükleri taktığı bir nişan törenine katılan Uraz Kaygılaroğlu, gülmemek için kendini zor tuttu.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 13:29
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 14:21
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    Kadir Doğulu'nun konuşmasına Uraz Kaygılaroğlu tepkisi

    Reyting rekorları kıran dizilerde yönetmenlik yapan İsmail Akyazıcı️️, Didem Keleş ile nişanlandı. Çiftin nişan törenine adeta ünlü akını yaşandı.

    Uraz'ın mimikleri olay oldu

    Çiftin nişan yüzüklerini ise Kadir Doğulu taktı. Merasim sırasında konuşma yapan Doğulu'nun yanında duran Uraz Kaygılaroğlunun mimikleri, sosyal medyada gündem oldu.

    Kadir yüzükleri öptü

    Kadir Doğulu'nun konuşmasına ve yüzükleri öpmesine çok şaşıran Kaygılaroğlu için "Şurada gülmemeyi başardığı için en iyi oyuncu ödülü alması lazım Uraz Kaygılaroğlu." yorumlarında yapıldı.

    Kadir Doğulu nun konuşmasına Uraz Kaygılaroğlu tepkisi #1


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