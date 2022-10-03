- Haberler
- Magazin Haberleri
- Kadir Doğulu'nun konuşmasına Uraz Kaygılaroğlu tepkisi
Kadir Doğulu'nun konuşmasına Uraz Kaygılaroğlu tepkisi
Kadir Doğulu'nun yüzükleri taktığı bir nişan törenine katılan Uraz Kaygılaroğlu, gülmemek için kendini zor tuttu.
- Haber Merkezi
- 03.10.2022 - 13:29
- Güncelleme : 03.10.2022 - 14:21
Reyting rekorları kıran dizilerde yönetmenlik yapan İsmail Akyazıcı️️, Didem Keleş ile nişanlandı. Çiftin nişan törenine adeta ünlü akını yaşandı.
Uraz'ın mimikleri olay oldu
Çiftin nişan yüzüklerini ise Kadir Doğulu taktı. Merasim sırasında konuşma yapan Doğulu'nun yanında duran Uraz Kaygılaroğlunun mimikleri, sosyal medyada gündem oldu.
Kadir yüzükleri öptü
Kadir Doğulu'nun konuşmasına ve yüzükleri öpmesine çok şaşıran Kaygılaroğlu için "Şurada gülmemeyi başardığı için en iyi oyuncu ödülü alması lazım Uraz Kaygılaroğlu." yorumlarında yapıldı.