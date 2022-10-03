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Kadir Doğulu'nun konuşmasına Uraz Kaygılaroğlu tepkisi

Kadir Doğulu'nun konuşmasına Uraz Kaygılaroğlu tepkisi

Kadir Doğulu'nun yüzükleri taktığı bir nişan törenine katılan Uraz Kaygılaroğlu, gülmemek için kendini zor tuttu.