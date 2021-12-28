Kadir Doğulu'nun saçları bembeyaz oldu

Kadir Doğulu'nun yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Başarıı oyuncu Neslihan Atagül'ün kendisi gibi oyuncu eşi Kadir Doğulu, son görüntüsüyle şaşırttı.

39 yaşındaki Kadir Doğulu’nun saçında yer yer beyazlar vardı. Hayranları pek de yakıştırıyordu.

ARTIK BEMBEYAZ

Ancak oyuncu dün eşi Neslihan Atagül ile bir fotoğraf paylaştı ve bu karede saçlarının tümü bembeyaz olduğu göründü.

Takipçileri Doğulu’nun saçına bir gecede tümden ak mı düştü yoksa boyattı mı bir türlü karar veremedi.