Kadir Ezildi sosyal medya hesabından yeni nişan videosunu yayınladı Evlilik yolunda Gamze Türkmen ile ilk adımı atan Kadir Ezildi, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı.

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Haber Merkezi

Temizlik Benim İŞim ve En Hamarat Benim programlarında sunuculuk yapan Kadir Ezildi, sosyal medyada bir hayli aktif.

Yaz aylarından bu yana evlenmek için ilk adımı attığı Gamze Türkmen ile yaşadığı süreci paylaşan Ezildi, bugün nişanlanıyor.

Erzurum'da yapılan nişanın üzerine yeniden nişan yapmaya hazırlanan Ezildi, sosyal medyadan dış çekim yaptığı karelerin videosunu yayınladı.

YORUM VE BEĞENİ YAĞMURU

Kadir Ezildi, nişan klibini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Saniyeler içinde binlerce beğeni ve yorum alan nişan klibi, çok beğenildi.

GELİNİN KIYAFETİNE TAM NOT

Kadir Ezildi ile evlilik hazırlığında olan Gamze Türkmen’in İstanbul nişanı için tercih ettiği kıyafet ise çok beğenildi. Türkmen’in kıyafeti güzel taşıdığına dair yorumlar yapılırken, türban tasarımı ve makyajı da tam not aldı.