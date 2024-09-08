Kadir Ezildi'den nişanlısı Gamze Türkmen ile yeni paylaşım Kısa bir önce Gamze Türkmen ile nişanlanan Kadir Ezildi, sosyal medya üzerinden hayranları için yeni bir kare daha yayınladı.

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DHA

Temizlik Benim İşim ve En Hamarat Benim programıyla ünlenen Kadir Ezildi, geçtiğimiz aylarda nişanlandı.

Gamze Türkmen ile nişanlanan Kadir Ezildi, o anları sosyal medyadan da yayınladı.

Ancak Ezildi'ye birçok sosyal medya kullanıcısı nişanlısının yüzünün gülmediğini söyledi.

YENİ KARE

Kadir Ezildi ise nişanlısı Gamze Türkmen ile çektirdiği yeni kareyi yayınladı ve adeta düşman çatlattı.

Nişanlısının güldüğü bir kareyi koyan Kadir Ezildi, sosyal medyadan gelen yorumlara da bir kez daha cevap vermiş oldu.

Ezildi, daha önce de bu konuya dair video yayınlanmıştı.

Nişanlısının somurttuğunu ve hiç gülmediğini söyleyenlere açıklama yapan Ezildi, Gamze Türkmen'in utangaç olduğunu söyledi. Ezildi, paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi;

"YÜZÜ GÜLMEYEN KIZ ALIR MIYIM"

Arkadaşlar benim nişanlım somurtmuyor. Benim nişanlım utanıyor. O yüzden gülemiyor, kasıyor kendini. Yoksa güleç. Sizce ben yüzü gülmeyen kızı alır mıyım? Benim gibi güleç bir adam. Benimle gayet güzel gülüyor. Kameralara karşı bir çekingenliği var. Anlayın biraz, yeni gelin. Hevesli gibi görünmesin.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)