Kadir İnanır'dan gazetecilere: Sokakta konuşmuyorum, benden randevu alın Bebek'te görüntülenen Kadir İnanır gazetecilerin sorularına, "Çocuklar, sokakta konuşmuyorum. Benden randevu alın, öyle konuşalım" diyerek karşılık verdi.

ensonhaber.com Uzun zamandır ortalarda gözükmeyen Kadir İnanır, Bebek'te görüntülendi. Bebek'te otomobilinden inerken gazetecilere rastalaya İnanır, sorulara ise ilginç bir cevap verdi. Arabasından inerken zorlandığı gözüken Kadir İnanır, "Radevu alın" diyerek soruları cevaplamadı. "Çocuklar sokakta konuşmuyorum" Habertürk'ün haberine göre; basın mensupları, Kadir İnanır'a, Adana Altın Koza Film Festivali'nde Türkan Şoray ile yıllar sonra el ele poz vermesini sordu. İnanır, konuyla alakalı, "Çocuklar sokakta konuşmuyorum. Benden randevu alın, öyle konuşalım" ifadelerini kullandı.