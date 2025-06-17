Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı: Zayıflığı dikkat çekti

Haber Merkezi

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kadir İnanır, yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemde.

İnanır, 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmış ve bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

SON HALİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Taburcu olduktan sonra evinde fizik tedavisine devam eden İnanır'ı, yakın dostları yalnız bırakmıyor.

Son olarak yazar Ahmet Ümit, İnanır'ı ziyaret etti ve sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta İnanır'ın son halini sevenleriyle buluşturdu.

"HER GÜN BİRAZ DAHA TOPARLANIYOR"

Ümit, İnanır'ın tekerlekli sandalyede olduğunu ve zayıf göründüğünü belirtirken, usta oyuncunun müthiş bir direnç sergilediğini ifade etti.

Ahmet Ümit, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

Müthiş bir direniş sergiliyor Kadir Abi; her gün biraz daha iyileşiyor, her gün biraz daha toparlanıyor, umuyor ve bekliyorum ki çok da uzak olmayan bir gelecekte sağlığına tümüyle kavuşacak.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

İnanır'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini vurgulayan Ümit, hayranlara umut dolu bir mesaj verdi.

Daha önce 10 Haziran 2025'te halk müziği sanatçısı Ümit Tokcan ve ressam Sali Turan da İnanır'ı fizik tedavi gördüğü merkezde ziyaret etmişti.

İnanır'ın bu süreçte dostlarının desteğiyle toparlanmaya çalıştığı dikkat çekerken, sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.