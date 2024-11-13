Haberler



Magazin



Kafalar ekibinin üyesi Atakan Özyurt, baba olduğunu duyurdu

Kafalar ekibinin üyesi Atakan Özyurt, baba olduğunu duyurdu YouTube'a içerik üreten sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt ve eşi Selen Kaldırım Özyurt, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.