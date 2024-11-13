Haber Merkezi
Kafalar ekibinin üyesi Atakan Özyurt ve Selen Kaldırım, 2022 yılında hayatlarını birleştirdi.
Eğlenceli anlarını sosyal medyadan paylaşan ve güçlü bir hayran kitlesi elde eden çift, geçtiğimiz aylarda anne-baba olmaya hazırlandıklarını duyurmuştu.
İkiliden müjdeli haber geldi.
"HAYAT DURDU"
Atakan Özyurt ve Selen Kaldırım Özyurt çifti, biricik oğulları Aren Ata'yı geçtiğimiz saatlerde kucağına aldı.
İkili, tarifsiz duygularını ise sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara yazdıkları "17.45, hayat durdu, biz anne baba olduk..." notuyla duyurdular.
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