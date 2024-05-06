Kahtalı Mıçe lakabıyla ünlenen Mustafa Aslan'dan üzen haber geldi: Gırtlak kanserine yakalandı

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Ünlü isimlerden kötü haberler verdiği için 'Felaket Tellalı' olarak tanınan Onur Akay, Kahtalı Mıçe'nin gırtlak kanserine yakalandığını duyurdu.
Sağlığı konusunda sıkıntılı günler geçirdiği belirtilen 71 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısının, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gördüğü ortaya çıktı.
"Antalya’da tedavi görüyor"
Akay, "Gırtlak kanseri teşhisi konulan sanatçımız Antalya’da tedavi görüyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yatan sanatçımızın kemoterapi tedavisi de devam ediyor.
"Ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadığını da öğrendim"
Ayrıca sanatçımızın ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadığını da öğrendim. Lütfen dualarınızı esirgemeyin." açıklamasıyla usta sanatçının sevenlerini üzdü.
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