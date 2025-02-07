Haber Merkezi
Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden ' Kahtalı Mıçe' lakaplı şarkıcı Mustafa Aslan'dan yeni paylaşım geldi.
6 Şubat depremlerinde 25'ten fazla akrabası vefat eden Adıyamanlı şarkıcı Kahtalı Mıçe, bağırsaklarındaki kitleler nedeniyle bir süredir tedavi görüyor. Tedavisine hastanede devam eden müzisyen, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde hasta yatağından açıklama yaptı.
Kahtalı Mıçe, yayınladığı gönderide şunları söyledi:
"İNANIRSAK YAPARIZ"
"Kaybettiğimiz insanları, dostları rahmetle anıyoruz. Birlik ve beraberlik ile 11 şehrimizi yeniden kuracağız. Zaman alır ama inanırsak yaparız. Hastanede tedavideyim. Dualarınızı eksik etmeyiniz var olunuz."
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış