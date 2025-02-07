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Haber Merkezi

Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden ' Kahtalı Mıçe' lakaplı şarkıcı Mustafa Aslan'dan yeni paylaşım geldi.

6 Şubat depremlerinde 25'ten fazla akrabası vefat eden Adıyamanlı şarkıcı Kahtalı Mıçe, bağırsaklarındaki kitleler nedeniyle bir süredir tedavi görüyor. Tedavisine hastanede devam eden müzisyen, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde hasta yatağından açıklama yaptı.

Kahtalı Mıçe, yayınladığı gönderide şunları söyledi:

"İNANIRSAK YAPARIZ"

"Kaybettiğimiz insanları, dostları rahmetle anıyoruz. Birlik ve beraberlik ile 11 şehrimizi yeniden kuracağız. Zaman alır ama inanırsak yaparız. Hastanede tedavideyim. Dualarınızı eksik etmeyiniz var olunuz."