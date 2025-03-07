Kahvaltısı herkesi şaşırtmıştı! Çağla Şıkel şimdi de akşam yemeğini paylaştı

Haber Merkezi
Son dönemde yaşadığı aşklarla gündeme gelen ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, formda vücudunun sırrı merak edilen ünlü isimlerden.
Sosyal medya hesaplarından sık sık günlük rutinlerini yayınlanan ünlü isim, geçtiğimiz günlerde 5 hap ve tamamen kuruyemişten oluşan kahvaltısını paylaşmıştı.
SADECE TURP
Çağla Şıkel'in kahvaltısı henüz gündemdeki yerini korurken ünlü isim, şimdi de akşam yemeği tabağını gösterdi.
Ünlü ismin sadece dilimlenmiş ve zeytinyağlı turp yemesi herkesi şaşkına çevirdi.
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