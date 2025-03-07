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Kahvaltısı herkesi şaşırtmıştı! Çağla Şıkel şimdi de akşam yemeğini paylaştı

Kahvaltısı herkesi şaşırtmıştı! Çağla Şıkel şimdi de akşam yemeğini paylaştı Sabah kahvaltısıyla herkesi şaşırtan Çağla Şıkel şimdi de akşam yemeğiyle olay oldu.