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Uyuşturucu kullanması nedeniyle geçen mayıs ayında gözaltına alınan şarkıcı Kalben, Pınar Sabancı’nın YouTube programına konuk oldu.

Ailesi, kadınlık deneyimi ve insan ilişkilerine dair cesur itiraflarda bulundu.

“Ebeveynlerimi değil, onları o hale getiren dünya sistemini suçluyorum” diyen sanatçı, samimi sözleriyle izleyenleri derinden etkiledi.

"ÇÖP YERİNE KOYAMAM"

Zaman zaman ağlayan şarkıcı, "Babama (Mustafa Sağdıç) bana veremediği sevgi ve gösterdiği öfke için çok kızgındım. Annemi (Seda Sağdıç) ise putlaştırmıştım. Ölüm ikisini de eşitledi. Artık dargın değilim. Babamı çöp yerine koyamam, muhteşem bir adamdı. Ebeveynlerimi değil, onları o hale getiren lanet dünya sistemini suçluyorum" dedi.

İşte Kalben'in açıklamalarının devamı:

"YALNIZ HİSSEDİYORUM"

"İnsanlarla samimi şekilde konuştuğum için hafif meşrep ve hoppa oluyorum. Kötüler, cahiller ve aptallar çok özgür. Ölümlü olduğumuzu bildiğimiz halde hâlâ bir penguen kadar uygar değiliz. Zaman zaman kadın olmakla baş edemiyorum. Yakınlık kurmaya çalıştığım zaman kandırılıyorum. Fiziksel olarak taciz ediliyorum. Bazen ölmek üzere olan bir hayvan gibi yalnız hissediyorum kendimi. Bir partnerime 'açık ilişki yaşayalım' dedim, 'Hayır' dedi. Gitti beni aldattı. Zaten ben tek eşe zor vakit buluyorum!"