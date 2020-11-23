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- Kalben'den şaşırtan değişim
Kalben'den şaşırtan değişim
Büyük bir değişim geçiren Kalben, kendindeki değişiklikleri tek tek sıraladı.
- Haber Merkezi
- 23.11.2020 - 10:22
2016’da ilk albümünü çıkardığı dönemde sade bir imaja sahip olan Kalbe'den yenilendi. Ünlü şarkıcı baştan aşağı değişti.
Kilo veren ve giyim tarzını değiştiren Kalben, sırrını şöyle açıkladı:
"HER ŞEY DEĞİŞTİ"
"Tepkilerimi yüksek sesle söyleyince hayatım değişti. Cildim ve dişlerim parladı. Dökülen saçlarımın yerine bebek saçlar geldi.
Vücudumdan ödem attım, süzüldüm. Reflüm iyileşti. Sesim güzelleşti. Ailemle ilişkilerim düzeldi."