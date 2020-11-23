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    Kalben'den şaşırtan değişim

    Büyük bir değişim geçiren Kalben, kendindeki değişiklikleri tek tek sıraladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 10:22
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    Kalben'den şaşırtan değişim

    2016’da ilk albümünü çıkardığı dönemde sade bir imaja sahip olan Kalbe'den yenilendi. Ünlü şarkıcı baştan aşağı değişti.

    Kilo veren ve giyim tarzını değiştiren Kalben, sırrını şöyle açıkladı:

    "HER ŞEY DEĞİŞTİ"

    "Tepkilerimi yüksek sesle söyleyince hayatım değişti. Cildim ve dişlerim parladı. Dökülen saçlarımın yerine bebek saçlar geldi.

    Vücudumdan ödem attım, süzüldüm. Reflüm iyileşti. Sesim güzelleşti. Ailemle ilişkilerim düzeldi."

    Kalben den şaşırtan değişim #1

    Kalben den şaşırtan değişim #2


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