Kalbine stent takılan Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 80 yaşındaki usta oyuncu Nebahat Çehre'nin kalbine stent takıldı. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili konuşan menajeri Selçuk Kaya "Sağlık durumu iyidir, evinde dinleniyor" dedi.

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Aşk-ı Memnu, Haziran Gecesi, Yalnız Adam, Muhteşem Yüzyıl ve Güneşteki Leke gibi yapımlarda rol alan ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sık sık konuşulan usta oyuncu Nebahat Çehre, sevenlerini korkuttu.

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan oyuncunun kalbine stent takıldığı öğrenildi.

Bir gece hastanede kalan Nebahat Çehre'nin menajeri Selçuk Kaya, ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Sağlık durumu iyi, evinde dinleniyor"

Kaya, şunları söyledi: