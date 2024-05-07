Kalbine stent takılan Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

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Aşk-ı Memnu, Haziran Gecesi, Yalnız Adam, Muhteşem Yüzyıl ve Güneşteki Leke gibi yapımlarda rol alan ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sık sık konuşulan usta oyuncu Nebahat Çehre, sevenlerini korkuttu.
Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan oyuncunun kalbine stent takıldığı öğrenildi.
Bir gece hastanede kalan Nebahat Çehre'nin menajeri Selçuk Kaya, ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"Sağlık durumu iyi, evinde dinleniyor"
Kaya, şunları söyledi:
Değerli oyuncumuz Nebahat Çehre’nin sağlık durumu iyidir. Kendisi evinde dinleniyor. Arayan soran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda yeni projeler de görüşmek dileğiyle...
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