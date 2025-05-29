Kalça dolgusu başına dert oldu! Danla Bilic, 4. kez ameliyat oldu

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Kendini sosyal medyanın anası olarak gören ünlü fenomen Danla Bilic'ten 3 yıl önce yaptırdığı kalça dolgusundan dolayı başı beladan kurtulmuyor.

DOKTORUNU İFŞA ETTİ

Instagram hesabından sık sık ameliyatını yapan doktoru Bülent Cihantimur'un adını paylaşarak takipçilerini uyaran ve başına gelenleri anlatan ünlü fenomen, yine hastaneye yattı.

Dolgunun vücuduna yayılmasıyla zor günler geçiren Danla Bilic, 4. kez bıçak altına yattı. Vücudundaki dolguları aldıran Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı hastane paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

YİNE UYRDI

Bilic, vücudundan aldırdığı dolguyu Instagram hesabından yayınlayarak "Affınıza sığınarak dördüncü temizleme ameliyatından çıkan dolgu maddesine bakın. Artık uyarmayacağım" dedi.

AYNI DOKTOR AYNI HASTA

Bilic daha sonra yayınladığı videoda hastanedeki başka bir kadın hastanın da aynı dolguyu yaptırdığını ancak vücudundan temizlenmesi için de 8. kez bıçak altına yattığını söyledi.

Bilic'in vücudundan çıkan dolgu maddesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, üç yıl önce kalçasına yaptırdığı dolgunun kaburgalarına kadar çıktığını söyleyerek yaşadıklarına isyan etti.