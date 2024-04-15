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Kalça estetiği olan Songül Karlı, son halini paylaştı! Takipçileri yorum yağdırdı

Kalça estetiği olan Songül Karlı, son halini paylaştı! Takipçileri yorum yağdırdı Yaptırdığı estetiklerle sürekli gündem olan Songül Karlı'nın en son kalça operasyonu olduğu iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı son halini paylaştı.