Kalçasını büyüttüğüne pişman oldu! Danla Biliç takipçilerini uyardı Milyonlarca takipçisi olan ünlü fenomen Danla Bilic, yaptırdığı popo estetiğiyle ilgili takipçilerini uyardı.

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Ünlü oyuncu Danla Bilic, özel hayatına dair yaptığı paylaşımlar ve cilt bakımı, güzellik ve estetik ile ilgili yaptığı açıklamalarla büyük ses getiriyor.

Popo büyütmüştü

Daha önce mide küçültme ameliyatı, botoks, göz çektirme, burun ameliyatı, dudak dolgusu ve çene operasyonu olan ünlü fenomen, "hep güzel şeyleri önerecek değilim" diyerek özellikle popo bölgesine uygulanan aquafilling dolgu işleminin vücudunda oluşturduğu komplikasyonlardan bahsetti.

3. kez ameliyat oldu

Yaptırdığı dolgu işlemiyle poposunu büyüttüğünü açıklayan Bilic, geçtiğimiz günlerde aquafilling nedeniyle 3. kez ameliyat geçirdiğini söylemişti.

Geçirdiği ameliyattan sonra sevenlerine işlemlerle ilgili uyarılarda bulundu.

"Yalvarıyorum"

Takipçilerini özellikle uyaran isim açıklamasında "Yalvarıyorum yaptırmayın, o öyle bir madde ki enfekte olabiliyorsunuz. Ben iki sene önce enfekte oldum, bir ayım hastanede geçti.

"Dolgu asla ermiyor"

Dolgu asla ermiyor, popoya ve memeye yapılan dolgu vücudunda hakimiyet elde edip her yerine dağılıyor. Benim kaburgama kadar çıkmıştı, diz kapağıma kadar inmişti." ifadelerine yer verdi.

"Rezalet bir şey"

Ünlü fenomen sözlerine "Bazen öyle bir yerde toplanıyor ki tenis topu yutmuş gibi gözüküyorsunuz. İğrenç, rezalet bir şey. Kiminle konuştuysam aynı şeyi yaşamış. Vücudunuza lütfen böyle bir şey yapmayın ben tamamen cehaletime yenilip, koşa koşa gidip güzel bir popom olsun istemiştim ve 3 senedir kurtulmak için uğraşıyorum." şeklinde devam etti.