Kalçasını yaptıran Melek Mosso bikinili fotoğrafları hakkında konuştu: "Utanmıyorum" Kalçasını yaptırdığını itiraf eden Melek Mosso, vücuduyla ilgili konuştu. Kendisiyle barışık olduğunu söyleyen ünlü isim "Utanmıyorum" dedi.

Haber Merkezi

Bütün yaz yoğun bir şekilde sahnelere çıkan, boş bulduğu zamanlarını ise oyuncu ve model eşi Serkan Sağdıç ile tatil yaparak geçiren Melek Mosso, sık sık bikinili kareleriyle gündem olmuştu.

Kimi şarkıcıyı kilo aldığına dair yorumlara boğmuş kimi de fit olduğunu söylemişti.

"SAKLAYACAK BİR ŞEYİM YOK"

Mosso, önceki akşam KKTC'de sahne aldı. Bikinili fotoğrafları için “Çekilmekten gocunmadık. Saklayacak bir şeyim yok. Vücudumdan utanmıyorum. Kilo alsam da kendimi seviyorum, zayıf olsam da seviyorum.” dedi.

"KALÇAMI YAPTIRDIM"

Son dönemde hakkında çıkan 'kalça estetiği' iddialarına yanıt veren Mosso, "Evet, yaptırdım. Herkes rahatlasın." diyerek, söz konusu dedikodulara son noktayı koymuştu.