Kalp ameliyatı olan Elvin Levinler son durumunu açıkladı

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Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Elvin Levinler, yaşadığı zorlu günlerin ardından bu sefer de kalbinden operasyon geçirdi.

Yeni bir paylaşım daha yapan Elvin Levinler sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Levinler paylaşımında "Kimin kalbi neye daralmışsa sen ferahlığını ver amin. Ben çok iyiyim, hatta uzun zamandır olmadığım kadar iyiyim. Şimdi annemin ve abimin yanına gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAŞ BAŞA BABAM"

Sosyal medya hesabından babasına veda eden Levinler, "Baş baş babam... 21.01.2025. Kalbime ışık olup dolduğun için şimdi her zamankinden daha yakınız birbirimize. Senin küçük kızın olarak sana hep çok hayran, kendimi de hep çok güvende ve şanslı hissediyorum. G B Y" ifadelerini kullanmıştı.