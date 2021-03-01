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- Kamala Harris'in yeğeni Meena Harris model çıktı
Kamala Harris'in yeğeni Meena Harris model çıktı
Harris'in model olduğu öğrenilen üvey kızının ardından bu kez yeğeni Milano Moda Haftası için pozlar verdi.
- Haber Merkezi
- 01.03.2021 - 12:53
- Güncelleme : 01.03.2021 - 12:55
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ailesinden iki ismin model olduğu öğrenildi.
Harris'in yeğeni Meena Harris, bir marka için modellik yapmasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Yeğen Harris, Milano Moda Haftası'ndaki tanıtımdan önce markanın ürünleri için evinde pozlar verdi.
MODACI AİLE
Aynı zamanda avukat olan 36 yaşındaki Harris'in hayranlarından biri, "Böylesine havalı podyum gösterisi izlememiştim." diye yazdı.
Harris'in 21 yaşındaki üvey kızı Ella Emhoff da daha önce New York Moda Haftası için modellik yapmasıyla gündeme gelmişti.
Meena Harris
Ella Emhoff