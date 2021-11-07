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    Kanser tedavisi biten Canan Ergüder'den yeni poz

    Meme kanseriyle mücadele eden oyuncu Canan Ergüder, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına bir de not düştü.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2021 - 17:11
    • Güncelleme : 07.11.2021 - 17:30
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    Kanser tedavisi biten Canan Ergüder'den yeni poz

    Menajerimi Ara dizisi esnasında meme kanserine yakalandığını açıklayan ve uzun süredir kemoterapi gören oyuncu Canan Ergüder, tedavisini tamamladı.

    Hastalık sürecinde eşi Kenan Ece başta olmak üzere tüm sevenlerinden destek gören Ergüder, gelişmeleri de sık sık paylaşmıştı.

    Saçlarına veda etmek durumunda kalan 44 yaşındaki oyuncu, kısa saçlı haliyle de beğeni topladı.

    SON HALİNİ PAYLAŞTI

    Instagram hesabından pazar günü fotoğrafını paylaşan Ergüder, "İçimde yaşayan bir çocuk var adlı çalışma" notunu da ekledi.

    Kanserle mücadele eden Canan Ergüder'in paylaşımları FOTO GALERİ

    Kanser tedavisi biten Canan Ergüder den yeni poz #1

    Kanser tedavisi biten Canan Ergüder den yeni poz #2

    Kanser tedavisi biten Canan Ergüder den yeni poz #3

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