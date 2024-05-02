Kanser tedavisi gören Kate Middleton'ın sürecine dair detaylar Kansere yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'ın son haline dair herhangi bir paylaşım yapılmıyor.

ensonhaber.com

Uzun zamandır ortalarda olmayan Kate Middleton, kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

Kanser tedavisi gördüğü süreci sakin ve ailesiyle geçirmek isteyen Kate, asla basına poz vermiyor.

Bu nedenle ikilinin evlilik yıl dönümlerinde de geçmişten bir kare paylaşıldı.

Dış görünüşü değişecek mi?

Yaşanan bu gelişmelerden sonra kemoterapi sürecinin Kate'i nasıl etkilediği de tüm dünyanın merak ettiği konuların başında geliyor.

Kate Middleton'ın tedavisi ve kanser türü açıklanmadı. Hatta kanserin hangi seviyede olduğu da belli değil.

Bu nedenle dış görünüşünde değişimler olacağı, saçlarının döküleceği ancak bunun ne seviyede olacağı bilinmiyor.

Ne zaman görevlerine dönecek?

Kate Middleton'ın görevlerine yakın bir süreçte dönmesi beklenmiyor. Prenses yaptığı açıklamada, bunun uzun bir süreç olduğunu belirtti.