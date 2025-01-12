Kanser tedavisi gören Mustafa Keser'den iyi haber

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Geçtiğimiz aylarda Mustafa Keser'den üzen haber geldi.

79 yaşındaki şarkıcı, katıldığı bir davette kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıkladı.

Öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran Mustafa Keser’e, yapılan detaylı tetkikler sonucunda kanser teşhisi konuldu.

EŞİ DE KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Yaşadığı zorlu süreci; "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" sözleriyle ifade eden usta ismin eşi de bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilmişti.

AMELİYAT OLDU

Bu yaşanan gelişmelerin ardından ünlü şarkıcı, 4.5 saat süren bir ameliyata alındı.

Ameliyatın başarılı geçtiği ve Mustafa Keser’in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Doktorları, sanatçının kemoterapi almasına gerek kalmadığını belirtti.