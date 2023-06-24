Kanser tedavisi gören Özkan Uğur'un ailesinden açıklama Tedavisi yoğun bakımda devam eden sanatçı Özkan Uğur'un ailesinden açıklama geldi. Açıklamada, “Uğur'un dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah'ın izniyle yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır” denildi.

DHA

MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur, 2013 yılında lenfomaya yakalandı, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlattı.

Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Uğur, Temmuz 2020'de “İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Yakında konserlerimizde görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle…” notuyla sevenlerine derin bir nefes aldırdı.

Kanser, peşini bırakmadı

Ancak kanser belası, sanatçının peşini bir türlü bırakmadı.

2 yıl sonra Özkan Uğur'dan üzen haber geldi ve sanatçı, Nisan 2022'de hastalığının nüksettiğini açıkladı.

Sanatçı, üzücü gelişmeyi “Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle…” sözleriyle duyurdu.

Kötü haber geldi

Herkes iyi bir haber beklerken, usta sanatçının yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü ve entübe edildiği ortaya çıktı.

Uğur’un ailesi, bugün yazılı bir açıklama yaptı ve 69 yaşındaki sanatçının sağlık durumu hakkında bilgilendirdi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Dualarınızı esirgemeyin"