Kanser tedavisi gören Prenses Kate, Meghan Markle ile görüşmüyor Kanser tedavisi gören Kate Middleton'ın eltisi Meghan Markle ile görüşmemesi kavganın devam ettiğini ortaya koydu.

ensonhaber.com

Kate Middleton, geçtiğimiz aylarda kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

Bu sürecin ardından Prens Harry'in çok üzüldüğü ve destek olmak istediği gündeme geldi.

Ancak Prens William, buna pek sıcak bakmıyor...

Meghan ve Kate görüşmüyor

Kraliyet'e yakın olan Christopher Andersen, Fox News'a yaptığı açıklamada; "Harry, Kate ile yeniden bir araya gelmeyi çok ister." dedi ve şöyle devam etti:

"Bir zamanlar son derece yakındılar ve Harry, Kate'in videosu aracılığıyla öğrendiği kanser teşhisi haberinden çok etkilendi. Ne yazık ki William'ın kardeşini Kate'in yanına yaklaştırmak gibi bir niyeti yok.

"Bırakın barışmayı..."

"İki kardeş ve eşleri arasında çok fazla drama yaşandı. Herkesin içinde bir burukluk var. Dolayısıyla, bırakın barışmayı Harry ile Kraliyet Ailesi'nin geri kalanının görüşmesi ihtimali bile son derece zayıf görünüyor."

Prens William'ın modacısı olan Amaia Arrieta, Kate'in son durumunu aktardı.

"Cehennem günleri..."

Arrieta, Daily Telegraph'a Kraliyet çiftinin mevcut zorluklarıyla ilgili düşüncelerini ve Kraliyet çevresi içindeki kişisel dinamiklere dair açıklama yaptı.

"Şu anda kalbim kırık, sanırım cehennemden geçiyorlar, umarım geri dönerler. Bu gerçekten kişisel bir durum." dedi.