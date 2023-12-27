Kanserle mücadele eden Tanyeli, çocuklarıyla yeni kare paylaştı

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Bir döneme damga vuran ünlü oryantal Tanyeli, haziran ayında sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurmuş ve pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti.
Vücudunda 5 buçuk santim büyüklüğünde kist olduğunu açıklayan Tanyeli'nin kemoterapi tedavisine vakit kaybetmeden, özel bir hastanede başlanmıştı.
Küba'da da tedavi olan ardından tekrar İstanbul'a dönen Tanyeli'den yeni kare geldi.
Saçları uzadı
Sosyal medya sayfasından yeni bir paylaşım yapan Tanyeli'nin son hali de ortaya çıktı. Oğullarıyla paylaşım yapan Tanyeli'nin saçlarının uzamaya başladığı gözlemlendi.
"Bu hikayenin sonu mutluluk"
Ünlü oryantalin, yayınladığı karelere "Bu hikayenin sonu mutluluk" notu dikkatlerden kaçmadı.
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