Kanser tedavisi gören Tanyeli'nin adını kullanıp yardım gecesi düzenlediler İki haftadır paylaşım yapmayan ünlü isim Tanyeli, sosyal medya hesabından başına gelen kötü olayı paylaştı.

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ensonhaber.com

Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. Tanyeli, tedavi için hastaneye yatmıştı.

Pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli sevenlerini meraklandırdı. İki haftadır paylaşım yapmayan ünlü isim, yaşadığı kötü olayı anlattı.

"Bana gelen para da yok"

Adını kullanıp yardım gecesi düzenleyen dostlarına sitem eden Tanyeli, 'Ben kimseden böyle bir talepte bulunmadım, bana gelen para da yok' dedi.

Adını kullanıp yardım gecesi düzenleyen dostlarına sitem eden Tanyeli, şunları söyledi:

"Bu sefer ağır geçti"

'Çok zor iki hafta geçti. Kemoterapinin etkisi ilk defa bu kadar uzun sürdü. Son tahliller daha çıkmadı. İki gündür kendimdeyim, enerjim var. Üç gün üç gece kemoterapi alıyorum. Yan etkileri de iki gün sürüyor toplam beş gün hastanede yatıyorum. Bu sefer ağır geçti, duygusal olarak da iyi değildim, ondan kemoterapi yordu. 2 haftadır hiçbir şey yapamadım. Çok mesaj aldım ama bu seferki yan etkiler çok ağır oldu. Bu gibi hastalıklarda moralin motivasyonun yerinde olacak. Ama insanların düşüncesizliklerinden, bu hastaları vebalı gibi görüyorlar en yakın dostların en uzak kalıyor. En uzak kalan bir an da en yakının oluyor...

Geçtiğimiz iki hafta boyunca beni çok üzen şeyler oldu. Bundan dolayı kemoterapi biraz ağır geçmiş olabilir.

"Lütfen itibar etmeyin"

Kelimelerime dikkat etmek istiyorum, içlerinde çok yakın olduğum 35 yıldır kardeşim gibi gördüm sanatçı dostum da olduğu için bu konuda iyi niyetlerinden şüpheye düşmek istemediğim insanlar benim rızam olmadan bir anons yapmışlar. Bana bir destek istemişler. Bana gelen bir destek yok. O geceyi çok konuşmak istemiyorum. Çok sevdiğim bir kardeşim var onun iyi niyetimden şüphem yok. Benim duyuru yapmadığım bir şeye lütfen itibar etmeyin.

"Bir paradır gidiyor"

Benim beklentim yok, bana gelen bir şey de yok. Böyle geceleri duyup bende çok büyük paralar varmış gibi, iki kuruşa alınacak şeye 100 kuruş istenmeye başladı. Herkes para peşine düşmeye başladı. Böyle şeyler insanı çok yoruyor. Hastalığımı mı düşüneyim, ne sanıyorlarsa... Herkesin benimle ilgili bir düşüncesi var. 'Tanıdığım' dediğim insanları tanımıyormuşum! Bir paradır gidiyor... Nerede bu para, kim de bu para? Fani dünyanın ani değişen insanları... Dost olan sen de para var sanıyor, bir anda başka bir şey oluyor. O kadar hassas konular ki... Allah bana 'çekil' dedi. "Sen tedavini olmaya devam et. İnsanların bu fani dünyada nasıl değiştiğine bak" dedi. Siz giderken ben dönüyordum. Şu an tedavime odaklanmak zorundayım ama zamanı gelecek...