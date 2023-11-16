Kanser tedavisi gören Tanyeli'nin son sağlık durumu: Damardan besleniyor Geçtiğimiz mayıs ayında pankreas kanseri teşhisi konulan Tanyeli, son sağlık durumunu açıkladı.

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51 yaşındaki oryantal Tanyeli, geçtiğimiz aylarda hayranlarını üzen haber gelmişti.

Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli, tedavi için hastaneye yatmıştı. Türkiye’de uzun süre tedavi gören Tanyeli, tedavisinin devamı için Küba’ya gitme kararı almıştı. 21 Ekim'de Küba'ya giden Tanyeli, geçtiğimiz haftalarda Türkiye’ye geri dönmüştü. Şimdi ise Tanyeli sağlık durumu hakkında yeni bilgi verdi.

Instagram sayfasının hikayeler bölümünden bir mesaj paylaşan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

"Hepinize çok teşekkür ederim"

"Mesajlarınızı kendimde oldukça okuyorum, hepinize çok teşekkür ederim. Geri dönemediğim için özür dilerim. Hafta sonu video çekebilecek gücü toplayayım, çekeceğim.

Allah'a emanet olun."

Şu anda hastanede yatıyorum ve damardan besleniyorum çünkü 52 kiloya düşmüşüm.

Başından beri tüm hocalarım, tüm doktorlarım ve sağlık ekibi çok iyi bakıyorlar bana, artık toparlanma sürecine girdik. Çok az kaldı, Allah'ın izni ile selametimiz çok yakın. Sizleri seviyorum, Allah'a emanet olun."