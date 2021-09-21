Kansere meydan okuyor! İşte Canan Ergüder'in son hali...

Meme kanseriyle mücadele eden oyuncu Canan Erdüger, rol aldığı "Sadan" filminin galasına görüntülendi. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Ergüder'in son hali, sevenlerinin yüzünü güldürdü.

Oyuncu Canan Ergüder, meme kanseri teşhisiyle tedavi görmeye başlamış bu sebeple de rol aldığı Menajerimi Ara dizisinden ayrılmıştı.

Setlere ara veren Canan Ergüder, “Sadan Hanım” adlı belgesel filmde Alzheimer hastası Sadan Ünüvar’ı canlandırdı. Sevilen oyuncuyu eski ekip arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Bir yandan sosyal medya paylaşımlarına devam eden Canan Ergüder'in hayranları sağlık durumu nasıl sorusunu sıklıkla araştırıyor.

Film galasında görüntülenen Ergüder, sağlık durumuna ilişkin detayları da paylaştı.

CANAN ERGÜDER'İN SAĞLIK DURUMU

Yeni imajı ile basının karşısına çıkan Ergüder, sağlık durumuyla ilgili sorulara da yanıt verdi. Ergüder, "Gayet iyiyim, toparlıyorum.Zor bir süreçti… Tedavim bitmek üzere. Kemoterapim bitti, radyoterapim de bitmek üzere…" dedi.

Ergüder, galadan fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.

İşte kanserle savaşan Canan Ergüder'in son hali...