Kansere yakalanan Kate Middleton iyileşme sürecine girdi Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton'ın tedavisinin olumlu yönde ilerlediği belirtildi.

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İngiltere, Kate Middleton'ın kansere yakalandığını duyurmasıyla çalkalandı.

Kansere yakalandığını bir video ile duyuran Middleton, türünü ve tedavi sürecini açıklamadı.

Ancak kraliyete yakın kaynaklar, Kate'ın iyileşme sürecine girdiğini belirtti.

Kate Middleton halka açık bir etkinliğe katılmaya hazırlanıyor. Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatından sonra iyileşme sürecinde olduğu açıklanan Middleton, geri dönecek.

"Halk arasına karışması iyileşmeye başladığını gösterir"

Kraliyet Uzmanı Phil Dampier, 22 Mart'ta paylaşılan videonun ardından sağlık durumuyla ilgili güncelleme yapılmayan 42 yaşındaki Middleton'ın halk arasına katılmasının iyileşmeye başladığı yolunda güçlü bir işaret olduğunu söyledi.

Dampier, "Kate kanser teşhisini ve tedavisini gizli tutmak istedi ve herkes buna saygı duyuyor. Prens William'ın bir iki günlüğüne uzakta olacağı dönemde sorumluluk üstlenecek olması iyiye gittiğine dair bir işaret. William'ın, eşinin iyileştiğine inanmadığı sürece dışarıda olacağını sanmıyorum" şeklinde konuştu.

Kraliyet uzmanı, kırklı yaşlarının başında kansere yakalanmanın "muazzam bir şok" olduğunu ancak prensesin "en iyi tedaviyi göreceğini ve tamamen iyileşeceğini umduğunu" belirtti.