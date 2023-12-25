Kansere yakalanan oyuncu Ayçin Tuyun'dan haber var! Sözleri hayranlarını şaşırttı Kısa bir süre önce göğüs kanserine yakalanan ve tedaviye başlayan Ayçin Tuyun, yavaş yavaş iyileşmeye başladığını duyurdu.

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Beyaz Gelincik dizisinden tanıdığımız Ayçin Tuyun, göğüs kanserine yakalandı.

Ameliyat olan ve yoğun bir tedavi sürecine giren Tuyun, iyileşme sürecine girdiğinin müjdesini verdi.

Kanseri yendiğini belirten ünlü isim, şöyle yazdı:

"Çok şükür geçti"

Çok şükür bu da geçti yahu! Saçlarım, kaşlarım, kirpiklerim geri geldi. Koruma hapları içiyorum artık, 'yendim' diyorum. Rutin kontrollerim devam ediyor ama çok şükür normal hayata kendimi yormayacak şekilde devam ediyorum. Bu dönemde yanımda olan olmayan herkese teşekkür ediyorum.

"Kanser bana çok şey öğretti"

Kanser olmama vesile olan iki kadın, bir adama da teşekkür ediyorum. Çünkü bana yaşatılan tüm olumsuzluklara rağmen içimdeki sevgi, erdemlik bilincinin ne kadar güçlü olduğunu ve misyonumu hatırlattıkları için... Çünkü her şey zıtlığıyla evrimleşir ve onlara tüm sevgimi akıtıyorum. Kanser bana çok şey öğretti ve onu sevgiyle uğurluyorum.

"Yeni bir ben ve yeni bir hayat başlıyor"