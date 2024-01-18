Kansere yakalanan Tanyeli, yaşadığı süreci canlı yayında anlattı Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de tekrar ameliyat masasına yatan Tanyeli, yaşadığı süreci bugün katıldığı canlı yayında açıkladı

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ensonhaber.com

51 yaşındaki oryantal 51 yaşındaki oryantal Tanyeli'den geçtiğimiz sene hayranlarını üzen haber gelmişti.

Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli, tedavi için hastaneye yatmıştı.

Küba'daki tedavi sürecinin ardından tekrar İstanbul'a dönen ünlü isim, ameliyat olacağını duyurmuştu. Bir süredir yurt içi ve yurt dışında tedavisi devam eden Tanyeli, önceki ay ameliyat olmuştu.

Pankreas kanseri ile mücadele eden Tanyeli, Küba'ya gitmiş ardından Türkiye'ye dönerek tedavisine devam etmişti. 'Aramızda Kalmasın' programına konuk olan Tanyeli, yaşadığı süreci canlı yayında anlattı. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan Tanyeli 'Ben bu gökyüzünü çok seviyorum. Onları daha uzun süre görebilecek miyim? diye düşündüm' dedi.

İşte Tanyeli'nin açıklamaları:

"Ebru Gündeş yanımdaydı"

"Ebru Gündeş maddi, manevi hep yanımda oldu. Zara... Haluk Levent mesela uzun zamandır görüşmüyordum... Kenan Doğulu 100 yıldır görüşmüyorum. Hepsi zor gün dostu. Bunu çok net gördüm. Polat Yağcı, Haluk Şentürk, Selim Akar...

Beni arayıp, sormayanlara kafayı takmadım. Bu tümörler stresle büyüyor. benim tümörüm hep aynı yerde kaldı, şansım bu. Çünkü ben olumluya odaklandım...

Ağladım. Ağlamadım değil ama o zaman bile susturdum kendimi. Sadece 'Ben bu gözyüzünü, ağaçları çok seviyorum. Onları daha uzun süre görebilecek miyim?' dedim.

"Tevekkül ettim"

Tevekkül ettim. Beni bana bırakmadı dostlarım. Hayatımı değiştirdim, biraz cadı oldum. Hep içime atıyordum aman o üzülmesin, bu kırılmasın... Bunlar bana tümör olarak döndü. Bu hastalığın bana en büyük hediyesi 'hayır' diyebilmek oldu. Moral çok önemli. Bunu aileme de söyledi. Stres yok dedi. Cadı ol demedi.

En başta hassasiyetimi değiştirdim. Hassas değilim artık. Ben sevdiklerimden biri bişi söylediğinde takılıyor zihnime, hücrelerime zehir olarak gidiyor. İnsanlar sözü duyup unutuyor, bende 1 ay-2 ay gidiyor. Neden bana böyle dedi, neden böyle oldu diye düşünüp duruyorum. Meslek hayatımda yaşadığım dünya kadar üzüntü var ama ben onlara takılmıyorum.

Sevgili Petek geldi. Kuzenim, yıllardır görüşmüyordum o geldi kapımı açtım. Dün Asena geldi. Bu hayat küslükleri kavgalar için çok kısa. Bugün varım yarın ne olacağını bilmiyorum.

Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş ve Haluk Şentürk beni Küba'ya yolladılar. Hastaneye gittim. İlaçlarımı aldım. Burada şuna dikkat edilmesi lazım 9 bin dolar olan ilaçlara 18 bin dolar diyorlar. Sağlık turizmini de anlıyorum ama daha makul olursa insanlar ulaşabilir. Küba'da fiyatlar bu kadar yüksek değil ama aracı firmalar arttırıyor. Küba 36 bin doları geçti. Ebru Gündeş, Haluk Şentürk ve Yıldız Tilbe olmasaydı...

"8 aydır bu hastalıkla mücadele ediyorum"

8 aydır bu hastalıkla mücadele ediyorum. Normalde 2 milyon TL falandı hastane Ayşe Estetik indirim falan elinden geleni yapto 550-600 bine mal oldu.

"Akrep zehri almaya başladım"

Sağlık durumundan bahseden Tanyeli, "Tedavi için Küba'ya gittim ama oradaki aşı bana olmadı. Akrep zehri almaya başladım ama o da bir süre sonra ailecek Doğum günümü kutlayacağız. O benim için ikinci doğum olacak.

"Delirmiş bunlar"

Çünkü beni büyük bir pankreas ameliyatı bekliyor. Ondan sonra dağılmasın diye rayoterapi var, kemoterapi var ne kadar tutacak ne olacak bilmiyorum. Allah devletimizden de sağolsun ama ilaçların çoğu yurt dışında.

"Benim devletim getiriyor"

Bir tane ilaç var 9 bin euro. Delirmiş bunlar. Almanya'da bu ilaç kendi vatandaşına 40 euro. Bize 6 bin Euro, 9 bin Euro. Benim devletim getiriyor. Allah razı olsun sağlık bakanımız aradı. Getirdikleri var getiremedikleri var. Çok değişik bir politika uyguluyorlar. Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun. Bir tane iğne var 11 bin TL, 2 tane olmam lazım 22 bin, 3 tane olmam lazım 33 bin... Sonra öğrendim ki bu fiyat eczanelerin insiyatifine kalmış. Sağlık bakanlığı denetime almış. Ben de bir şeye vesile oldum. İlaç 5 bin liraymış... Sağolsunlar hastaneden yana çok şanslıyım ama nereye kadar... Avustralya'da yaşadığım için burada sigortam yoktu. Buradaki sigortam dostlarım oldu."