Kansere yakalanan Tanyeli'nin son hali Tanyeli’nin eşi, ünlü oryantalin son halini paylaştı.

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Türkiye'yi terk edip yurt dışına taşınan 51 yaşındaki oryantal Tanyeli, geçirdiği mide ameliyatı sonrası verdiği kilolarla sık sık gündeme geliyordu.

Tanyeli, ameliyattan sonra istediği görüntüye kavuştu. Bir dönem kilolularını dert eden Tanyeli eski formuna kavuşmanın mutluluğunu yaşarken aldığı kötü haberle yıkıldı.

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuran Tanyeli, pankreas kanseri olduğunu öğrendi.

Eşi hastaneden fotoğraf paylaştı

Tanyeli’nin eşi, ünlü oryantalin hastane odasında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya sayfasında yayınladı.

Tedaviye başlayan Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili'den eşine destek paylaşımı geldi.

Hastane odasından paylaşım yapan eş "Seni çok seviyorum canım karım, bu sınavı da birlikte başarıyla geçeceğiz" ifadelerini kullandı..