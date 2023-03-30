Kanseri atlatan Boğaç Aksoy'dan sevindiren haber

Yıllardır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna “Volkan” karakteri ile dahil olan genç oyuncu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandığını duyurmuş ve tedavi sürecine başlamıştı.
Sağlığına kavuştu
Aksoy, kanser tedavisini 6 ay önce tamamladı ve eski sağlığına kavuştu.
Setlere dönüyor
Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncudan sevindiren bir haber geldi. Aksoy’un yeni bir proje için setlere geri döneceği öğrenildi. Aksoy, sağlığına kavuşur kavuşmaz yeni projesi için harekete geçti.
Bir sinema filmi ile geri döneceğini açıklayan Aksoy, Instagram hesabından yapmış olduğu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Çekimleri nisan ayında başlayacak"
“Çekimleri nisan ayında başlayacak olan yeni filmimiz ile setlere dönüyorum. Bana inancı ve sevgisi ile güç veren sevgili menajerim Tümay Özokur’a ve ekibine emekleri için teşekkür ediyorum.”