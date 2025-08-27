Kanseri yenen Nursel Ergin'den yeni paylaşım geldi! Son haline yorum yağdı

Yıllar önce yayınlanan Var Mısın Yok Musun yarışmasından sonra ünlenen Nursel Ergin, uzun süre Gelinim Mutfakta isimli yemek programını sundu.
Programdan ani bir şekilde ayrılan Ergin, uzun süre ortalardan kayboldu. Ünlü sunucunun 8 ay boyunca kanserle mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.
SON HALİNE YORUM YAĞDI
Yaşadığı zorlu süreci sosyal medyada anlatan Nursel Ergin, kanseri yendi ve ekranlara geri döndü.
Hastalığından sonra ekranlarda peruk kullanmayı tercih eden Ergin, son halini Instagram hesabından yayınladı.
Son hali kısa sürede sosyal medyada gündem olan Ergin'e takipçilerinden yorum yağdı.