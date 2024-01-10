Kanseri yenen ünlü şarkıcı Şimal'den üzen haber geldi! Meme kanserini yenen şarkıcıdan üzen haber geldi. Ünlü şarkıcı Şimal sosyal medya hesabından beyin tümörü olduğunu duyurdu.

ensonhaber.com

Şarkıcı Şimal, 2 yıl önce meme kanserine yakalanmıştı. Bir süre kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören 37 yaşındaki şarkıcı, daha sonra ameliyat olmuştu.

Tedaviler sonrası kötü günleri geride bırakan ünlü şarkıcı, "Patoloji sonucumuz geldi; tertemiz" açıklamasıyla sağlığına kavuştuğunu sevenlerine duyurmuştu.

Eski güzel günlerine dönen ünlü şarkıcı aldığı kötü haber ile sarsıldı. Rutin kontrollerini yaptıran şarkıcının bu kez beyninde tümör tespit edildi. Şimal sosyal medya hesabından kötü haberi takipçileriyle paylaşıp dua istedi:

"Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler"

"Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek bir şeyim yok dualarınızı beklemekten başka..." Ameliyat" dediler çok üzgünüm."