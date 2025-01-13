Kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı Mustafa Keser'den haber var! Son durumuyla ilgili konuştu

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79 yaşındaki sevilen şarkıcı Mustafa Keser'den geçtiğimiz aylarda kötü haber gelmişti.

Öksürük problemi nedeniyle hastaneye başvuran ünlü şarkıcı Mustafa Keser’e yapılan detaylı tetkikler sonrasında kanser teşhisi konulduğu öğrenilmişti.

4,5 SAAT SÜRDÜ

Sanatçı, prostat kanseri teşhisi konulmasının ardından zorlu bir ameliyat geçirdi. 4,5 saat süren operasyon başarılı geçti. Keser’in durumunun iyi olduğu ve kemoterapiye ihtiyaç duymadığı öğrenildi.

Eşi de kanser tedavisi gören Keser, "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum." demişti.