Kanserle mücadele ediyordu! Tanyeli entübe edildi

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Uzun süredir kanserle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, uzun süredir pankreas kanseriyle savaşıyordu.

DUA İSTEMİŞTİ

Birçok kez operasyon geçiren ve en son taburcu olacağını müjdeleyen Tanyeli, paylaşımlarıyla sık sık takipçilerini bilgilendiriyordu.

Geçtiğimiz haftalarda Tanyeli, yakın zamanda taburcu olacağını açıklamış, sevenlerinden dua istemişti.

Son olarak Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Tanyeli'nin durumunun kötüye giderek entübe edildiği öne sürüldü.