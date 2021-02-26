Kanye West, 2020 başkanlık kampanyasına cebinden 12.5 milyon dolar harcadı

43 yaşındaki şarkıcının, seçim sürecinde kendi cebinden harcadığı tutar açıklandı.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerine aday olan rap şarkıcısı Kanye West'in, çalışmalara harcadığı tutar belli oldu.

Federal Seçim Komisyonu, West'in harcama karnesini paylaştı.

SEÇİM İÇİN HARCADIĞI MİKTAR

Buna göre, şarkıcının kampanyasına dışarıdan yapılan bağış miktarı 2.064 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Rapçi, 66 bin oy alabildiği seçimler için kendi cebinden ise yaklaşık 12.5 milyon dolar harcadı.

TOPLAM BAĞIŞ

43 yaşındaki şarkıcının kampanyasına yapılan toplam bağış miktarının, 14.5 milyon doların biraz üzerinde olduğu kaydedildi.

ABD basını, ünlü şarkıcının bazı eyaletlerde oy pusulasında yer almayı başardığını, ancak matematiksel olarak seçilme şansının bulunmadığını yazmıştı.