Euro
8.989
0.36%
Dolar
7.4095
0.77%
Altın
419.22
0.16%
Borsa
1.47
-1.25%
Bitcoin
349.344
-4.98%
EXEN Coin
16.78
1.45%
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Kanye West, 2020 başkanlık kampanyasına cebinden 12.5 milyon dolar harcadı

    43 yaşındaki şarkıcının, seçim sürecinde kendi cebinden harcadığı tutar açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2021 - 17:07
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 17:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kanye West, 2020 başkanlık kampanyasına cebinden 12.5 milyon dolar harcadı

    ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerine aday olan rap şarkıcısı Kanye West'in, çalışmalara harcadığı tutar belli oldu.

    Federal Seçim Komisyonu, West'in harcama karnesini paylaştı.

    SEÇİM İÇİN HARCADIĞI MİKTAR

    Buna göre, şarkıcının kampanyasına dışarıdan yapılan bağış miktarı 2.064 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    Rapçi, 66 bin oy alabildiği seçimler için kendi cebinden ise yaklaşık 12.5 milyon dolar harcadı.

    TOPLAM BAĞIŞ

    43 yaşındaki şarkıcının kampanyasına yapılan toplam bağış miktarının, 14.5 milyon doların biraz üzerinde olduğu kaydedildi.

    ABD basını, ünlü şarkıcının bazı eyaletlerde oy pusulasında yer almayı başardığını, ancak matematiksel olarak seçilme şansının bulunmadığını yazmıştı.

    Kanye West, 2020 başkanlık kampanyasına cebinden 12.5 milyon dolar harcadı #1

    Kanye West, 2020 başkanlık kampanyasına cebinden 12.5 milyon dolar harcadı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir