Kanye West: Başkan adaylığımı Elon Musk ile konuştum

ABD Başkanlığı için adaylığını açıklayan West, sürecin perde arkasını anlattı.

Ünlü rap müzik sanatçısı Kanye West, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından 3 Kasım 2020'de ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurdu.

West'e, SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile eşi Kim Kardashian'dan destek geldi.

PARTİNİN ADI DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Forbes dergisine konuşan West, partisinin adının Doğum Günü Partisi (Birthday Party) olacağını söyleyerek, "Çünkü kazandığımızda, herkesin doğum günü olacak." dedi.

ADAYLIĞINI MUSK İLE KONUŞTU

43 yaşındaki ünlü rap sanatçısı, arkadaşı olarak nitelediği Elon Musk'ın tavsiye aldığı iki kişiden biri olduğunu söyledi.

Musk ile adaylık hakkında yıllardır konuştuğunu belirten Kanye West, milyarder girişimciye uzay programının başında olması için teklifte bulunduğunu söyledi.

Musk, West'in adaylık açıklamasına, "Benim tam desteğim senindir." diyerek destek vermişti.

"KIRMIZI ŞAPKAYI ÇIKARIYORUM"

Daha önce Başkan Donald Trump'ı desteklemesiyle bilinen West, "Bu röportajla kırmızı şapkayı çıkarıyorum." diye konuştu. Şapkada "Amerika’yı Yeniden Büyük Yap" sloganı yazıyor.

WEST'İN DIŞ POLİTİKASI

Ne tür bir dış politika izleyeceği yönündeki soruya ise West, "Henüz geliştirmedim. Önce büyük ordumuzla Amerika'yı korumaya odaklandım. Önce kendimize odaklanalım." yanıtını verdi.