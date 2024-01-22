Kanye West, giyimiyle dikkat çeken eşi Bianca Censori'nin özel hallerini paylaştı ABD’li rapçi Kanye West, Kim Kardashian'dan sonra evlendiği modacı Bianca Censori'nin en özel anlarını paylaşarak yine şoke etti.

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Kim Kardashian'ın çocuklarının babası Kanye West, sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli takipçilerini şaşırtıyor.

West, elmastan daha pahalı 850 bin dolarlık titanyum takma dişlerini takipçileriyle paylaşmasıyla geçtiğimiz haftaya damga vurmuştu. Kim Kardashian'dan sonra evlendiği Bianca Censori ile tarzları da gündeme gelen şarkıcı yine şoke etti.

Eşiyle birlikte tuhaf sokak kombinleriyle sürekli gündem olan Kanye West yine karısının bu sefer deri maske taktığı, yarı çıplak olduğu hallerini paylaştı.

Bianca Censori'nin mutfak halleri

Bianca Censori'nin mutfakta yüz maskesi taktığı ve tanga tarzda mayosuyla durduğu anları paylaşan ünlü isme tepkiler gecikmedi.