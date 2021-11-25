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    Kanye West, Kim Kardashian'a dönmek istiyor

    Kim Kardashian'ın yeni bir ilişkiye başladığını duyan Kanye West, eve geri dönmek için uğraşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2021 - 13:14
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 13:24
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    Kanye West, Kim Kardashian'a dönmek istiyor

    Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, dün Los Angeles’ta bir Şükran Günü etkinliğinde görüldü. 44 yaşındaki şarkıcı, kendisini izleyen kalabalığa karşı boşanma aşamasında olduğu eşi Kim Kardashian hakkında konuştu.

    "TANRI İSTİYOR"

    "Tanrı evime dönmemi istiyor." diyen West, "Hatalar yaptık. Ben hatalar yaptım. Bir koca olarak kabul edilemez şeyler yaptım, ama bugün hikayeyi değiştirmek için buradayım.” dedi.

    "EVE DÖNMEM GEREK"

    "Mümkün olduğunca çocuklarımın yanında olmak istiyorum. Evin dışında olsam da evin hemen yanında bir evim var.” diyen West ayrıca, “Onların hemen yanında olmak için her şeyi yapıyorum. Bunu en aklı başında, en sakin şekilde ifade etmeye çalışıyorum ama eve dönmem gerekiyor.” diye konuştu.

    13 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİ

    West, eşine ve evine dönmek istediğini dile getirirken Kardashian, komedyen Pete Davidson ile birlikteliğine tam gaz devam ediyor. West ile evliliğinden, ikisi biyolojik diğer ikisi taşıyıcı anne yöntemiyle dört çocuğu olan 41 yaşındaki Kardashian, gönlünü kendisinden 13 yaş küçük olan Pete Davidson’a kaptırdı.

    ANNESİNİ DE TANIŞTIRDI

    Kanye West'ten ayrılık kararı almasının ardından ilk kez romantik bir ilişki yaşayan Kim Kardashian, sevgilisini annesi Kris Jenner ile de tanıştırdı.

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