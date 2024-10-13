Kanye West ve Bianca Cencori'nin boşanma nedeni: Annesiyle ilişkiye girmek istedi

Büşra Yıldız

Skandalların adamı Kanye West hakkında mide bulandırıcı bir iddia ortaya atıldı.

Kim Kardashian ile boşandıktan kısa bir süre sonra kendi şirketinde çalışan Bianca Cencori ile evlenen Kanye West, eşinden ayrılma kararı almıştı.

Meme kanseri ile savaşan eşini bırakıp, Japonya'ya yerleşen ABD'li ünlü rapçinin eski asistanı boşanma sebeplerini ifşa etti.

ÖZEL HAYATINI İFŞA ETTİ

47 yaşındaki Kanye'nin eski asistanı Lauren Pisciotta, ünlü rapçiye dava açtı.

Mahkeme yaşadıkları ile ilgili birçok döküman sunan Lauren, Kanye'nin hayatındaki bazı sapık bilgileri de ifşa etmekten çekinmedi.

"BOŞANMANIN SEBEBİ ANNESİYLE SAPIK İLİŞKİ İSTEMESİ"

Pisciotta, Kanye'nin sevgililerinin anneleriyle cinsel ilişki kurma takıntısı olduğunu öne sürdü.

Eşi ile cinsel ilişki kurmaktan kaçınan Kanye'nin cinsel hayatında bazı garip fetişleri ve huyları olduğunu söyleyen asistan, mide bulandırıcı bir iddiada bulundu.

İddiaya göre Kanye, eşi Bianca'nın da annesi ile ilişkiye girmek istediğin ve bunu da eşinin izlemesini talep etti.

Bu istek üzerine ikili kavga etti ve boşanma kararı alındı.

"KARISINI SEKS İŞÇİSİ OLARAK GÖRÜYORDU"

Kanye'nin evlilik ve cinsel hayatını ifşalamaya doyamayan asistan, ünlü rapçinin sürekli seks partileri düzenlediğini ve eşi Bianca Cencori'yi, bu partilerde seks işçisi gibi kullandığını ve 'çağrıldığında katılmaya hazır bir cinsel parti çalışanı' olarak gördüğünü belirtti.

'Bu davranışları bilinçli mi yapıyor, bilinçsiz mi? Bilmiyorum." diyen asistan Pisciotta, ünlü rapçinin aşırı dozda uyuşturucu kullandığını da iddia etti.