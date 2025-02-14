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Haber Merkezi

Skandalların adamı Kanye West gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy'ye katılan Kanye West ve Bianca Censori çifti, tüm dünyanın dikkatini çeken bir skandala imza atmıştı.

ÇIRILÇIPLAK POZ VERDİ

Törende West'in yanında boy gösteren Censori, aniden kürkünü indirmiş; ince, kısa ve transparan kıyafetiyle çırılçıplak kameralara poz vermişti.

Tüm dünya bu görüntüleri konuşurken birçok insan, bunu eşine Kanye'nin yaptırdığını iddia etmişti.

BOŞANIYORLAR

Daily Mail'in haberine göre çift, haftalardır dillerden düşmeyen bu skandal sonrası birbirine girdi.

Şiddetli bir şekilde kavga eden çift, boşanma kararı aldı.

West'e yakın bir kaynak boşanacakları haberlerini doğruladı.