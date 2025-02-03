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Haber Merkezi

Kim Kardashian’la inişli çıkışlı bir ilişkinin ardından boşanan ve sürpriz bir şekilde Bianca Censori ile evlenen Kanye West, tepki toplamaya devam ediyor...

Bianca Censori’nin sık sık yarı çıplak sokaklara çıkmasını desteklediği ve istediği bilinen West, bir skandala daha imza attı.

Çift bu kez, Grammy 2025 töreninde davetsiz bir şekilde kırmızı halıda boy gösterdi ve törene damga vurdu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Törene davetsiz olarak katılan çift, kırmızı halıda yürürken dikkatleri üzerine çekti.

Bianca Censori, önce kürklü bir paltoyla poz verdi, ardından kürkünü yere atarak tamamen çıplak kaldı. Kanye West ise eşinin çıplak vücuduna bakarak ve ona sarılarak dikkat çekmeye devam etti.

30 yaşındaki tasarımcı Bianca Censori’nin iç çamaşırı giymediği, tamamen transparan bir elbise tercih ettiği görülürken, bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

POLİS SALONDAN ÇIKARDI

Törende sergiledikleri çılgın hareketler sonrası organizasyon yetkilileri, Kanye West ve Bianca Censori’nin tören alanından ayrılmasını istedi.

İddialara göre, çift bu isteğe uymadı ve West, eşinin gösterisini devam ettirmesi için destek verdi. Bunun üzerine ikili, Grammy töreninden polis eşliğinde çıkarıldı.