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- Kanye West ve Irina Shayk aşkı belgelendi
Kanye West ve Irina Shayk aşkı belgelendi
Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan Kanye West’in mode
- Haber Merkezi
- 10.06.2021 - 07:12
Kim Kardashian'la boşanma aşamasında olan Kanye West ile Irina Shayk hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İkilinin flörtleşmeye başladığı öne sürüldü.
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Bu iddilar konuşuurken ikilinin bir arada çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.
Shayk'ın adı Bradley Cooper ile ayrılığından sonra adı kimseyle anılmamıştı.
İDDİA INSTAGRAM HESABINDAN YAYILDI
Söylentiler 'DeuxMoi' adlı Instagram hesabından yapılan paylaşımlarla ortaya çıktı. İsimsiz bir kullanıcının, "Kanye West, şimdi gizlice Irina Shayk, namı diğer Bradley Cooper'ın bebeğinin annesiyle çıkıyor" mesajı dedikoduları alevlendirdi.