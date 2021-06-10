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    Kanye West ve Irina Shayk aşkı belgelendi

    Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan Kanye West’in mode
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2021 - 07:12
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    Kanye West ve Irina Shayk aşkı belgelendi

    Kim Kardashian'la boşanma aşamasında olan Kanye West ile Irina Shayk hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İkilinin flörtleşmeye başladığı öne sürüldü.

    GÖRÜNTÜLENDİLER

    Bu iddilar konuşuurken ikilinin bir arada çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

    Shayk'ın adı Bradley Cooper ile ayrılığından sonra adı kimseyle anılmamıştı.

    İDDİA INSTAGRAM HESABINDAN YAYILDI

    Söylentiler 'DeuxMoi' adlı Instagram hesabından yapılan paylaşımlarla ortaya çıktı. İsimsiz bir kullanıcının, "Kanye West, şimdi gizlice Irina Shayk, namı diğer Bradley Cooper'ın bebeğinin annesiyle çıkıyor" mesajı dedikoduları alevlendirdi.

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