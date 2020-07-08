Kanye West, yeni çiftliğinde konak inşa edecek

Amerikalı rapçiye, 30 milyon dolara satın aldığı çiftlik üzerinde inşa faaliyetleri için izin çıktı.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Başkan Donald Trump'a rakip olacağını duyuran ünlü rap müzik sanatçısı Kanye West, bugünlerde yeni bir evin inşasıyla ilgileniyor.

Rapçi West, geçtiğimiz yıl Wyoming eyaletine bağlı Cody bölgesinde 30 milyon dolara iki çiftlik satın aldı.

Kısa bir süre sonra söz konusu satın almayı doğrulayan Kim Kardashian, eşinin rüyası ve vizyonunun Wyoming'e taşınmak olduğunu söyledi.

10 YATAK ODALI KONAK

İlk başta çiftlik üzerinde inşa faaliyetlerine izin alma konusunda bazı problemler yaşayan Kanye West'e, daha sonra göl kenarındaki arazisinde 10 yatak odalı, yaklaşık 5 bin metrekarelik konak inşası için onay çıktı.

YERALTI GARAJI DA OLACAK

ABD basınında yer alan haberlere göre, ünlü rapçi, göl kenarında yeni kulübeler ve yaklaşık bin metrekarelik yeraltı garajı inşa etmek istiyor. Bununla birlikte inşa süreci tamamlandıktan sonra çiftin Wyoming'e tam anlamıyla taşınacağı kesin değil.

Kim Kardashian daha önce Wyoming'de bolca zaman geçireceklerini, ancak hala birincil konutu olarak Hidden Hills'de yaşamak istediğini kaydetmişti.