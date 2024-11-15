Kanye West'e 2 yeni dava açıldı: Müstehcenlik ve antisemitizm

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Amerikalı ünlü rapçi Kanye West’in çalkantılı hayatında sular durulmuyor.

Aşk hayatı ve tepki çeken açıklamalarıyla gündeme gelen West, bir kez daha dillere düştü.

Annesiyle cinsel ilişki yaşarken kendisini izlemesini istediği karısı Bianca Censori'den ayrılan West, 2 yeni dava ile karşı karşıya.

Ünlü rapçinin eski bir çalışanı, sanatçıya antisemitizm ve Bianca Censori ile müstehcen davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle dava açtığını bildirdi.

ESKİ ÇALIŞANINDAN DAVA YEDİ

47 yaşındaki rapçinin eski proje yöneticisi Murphy Aficionado’nun, 2022 yılının Kasım ayında Beverly Hills'teki bir otelde, işe alındıktan bir ay sonra yaşandığını belirttiği gergin bir tartışmayı gündeme getirerek, West’e "ayrımcılık", "düşmanca bir çalışma ortamı", "misilleme"," ücret ödememe" ve "haksız fesih" nedeniyle dava açtığı öğrenildi.

"SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE OLURKEN BENİ ÇAĞIRDI"

2023 yılında işten çıkarılan Aficionado, West’in kendisini çağırması üzerine odasına gittiğinde, sanatçının ve o zaman henüz kız arkadaşı olan Bianca Censori’nin çıplak olduğunu belirterek ikilinin az önce seks yaptığının belli olduğunu iddia etti.

İfadesinde, gördüklerinden rahatsız olduğunu belirten Aficionado, gitmekten başka bir şey istemediğini ancak “dünyanın en ünlü, güçlü ve dengesiz sanatçılarından birinin daha fazla misilleme yapmasından korktuğunu” söyledi.

ESKİ KARISININ ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI GÖSTERDİ

Ayrıca Aficionado, karşılaşmalarından 10 dakika sonra patronunun üzerinde gamalı haç bulunan bir tişörtle yeniden ortaya çıktığını ve “Tişörtümü beğenmedin mi?” diye sorduğunu iddia etti.

Daha sonrasında ise West’in, Aficionado'nun yanına oturarak ona eski karısı Kim Kardashian’ın çıplak fotoğraflarını gösterdiği de iddialar arasında yer aldı.

"YAHUDİ KARŞITIYDI" İDDİASI

Dava dilekçesinde West’in antisemitik söylemlerine ve davranışlarına da sık sık şahit olduğunu belirten eski çalışan, dava dilekçesinde şunları söyledi: “Bu antisemitik patlamalar genellikle Yahudilerin Kardashianları nasıl kontrol ettiğini içeriyordu. Diğer zamanlarda Kanye, Yahudilerin kendisinin ve parasının peşine nasıl düştüğünü anlatıyordu.”

Eski çalışan, ifadesine West’in siyah çalışanlarını beyaz meslektaşlarından daha zor koşullarda çalıştırdığını ve onlara kötü davrandığını ekledi.