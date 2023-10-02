Kanye West'in eşinin ailesi mafya çıktı Ünlü rapçi Kanye West ile eşi Bianca Censori'nin ailesinin mafya olduğu ortaya çıktı.

ensonhaber.com

ABD'li rapçi Kanye West'in (46) mimar eşi Bianca Censori (28), geçtiğimiz günlerde İtalya tatilinde tur için bindikleri teknedeki uygunsuz görüntüleriyle gündem olmuştu.

Hiç gündemden düşmeyen ünlü çift, yeni bir iddia ile konuşuşuyor. Bianca Censori'nin, mafya bağlantılı bir aileden geldiği ortaya çıktı.

Mafya lideri

Avustralyalı olan Censori'nin amcası Leo Censori'nin 'Melbourne Al Capone'u' olarak nam salmış bir mafya lideri olduğu, babası Elia Leo Censori'nin de (69) eroin ve silah bulundurmaktan hapis cezası aldığı öğrenildi.

İtalyan asıllı aile Avustralya'ya göç etmiş ve burada suç şebekesi kurmuştu.

Tartışmalı çift Kanye West ve Bianca Censori, gündemi epeydir 'giyim tarzları' ile meşgul ediyordu.