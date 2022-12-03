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    Kanye West'in Twitter hesabı, kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle askıya alındı

    Sosyal medya şirketi Twitter, ABD'li rapçi Kanye West'in hesabını, platformun kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden askıya aldı.
    • 03.12.2022 - 06:04
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    Kanye West'in Twitter hesabı, kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle askıya alındı

    Twitter'ın sahibi Elon Musk, "Elimden gelenin en iyisini yaptım. Buna rağmen şiddete teşvik yasağımızı yeniden ihlal etti. Hesap askıya alınacak." dedi.

    Platform, West'in hesabını askıya almadan önce bir tweetini de kısıtladı.

    Hesabı askıya alınınca sosyal medya şirketi almak istedi

    AA'nın haberine göre; ekimde yasal olarak adını "Ye" olarak değiştiren rapçi, sosyal medyadaki antisemitik açıklamaları nedeniyle Twitter ve Instagram'ın hesabını askıya almasından kısa süre sonra "sağcı" sosyal medya şirketi Parler'ı satın alma kararı almıştı.

    Kanye West in Twitter hesabı, kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle askıya alındı #1

    "Yahudileri seviyorum ama Nazileri de seviyorum"

    Ye, geçen haftalarda bir TV programında, aşırı sağcı komplo teorisyeni Alex Jones ile yaptığı röportajda, Hitler'i övmek de dahil olmak üzere, bir dizi antisemitik yorumları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

    Ye, röportajda, "Nazilerin yanında 'kötü' kelimesinin kullanılmasından hoşlanmıyorum. Yahudileri seviyorum ama Nazileri de seviyorum." demişti.


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