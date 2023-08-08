Kanye West'in yeni eşi tarzıyla dikkat çekiyor Geçtiğimiz yıl mart ayında 6 yıllık evliliklerini resmen sonlandıran Kim Kardashian ve Kanye West aşk hayatlarıyla gündemden düşmüyor.

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Çocuklarının annesi Reality show yıldızı Kim Kardashian'ın boşandığı eşi Kanye West sessiz sedasız tasarımcı Bianca Censori ile evlenmişti.

West'in yeni eşi tasarımcı Bianca Censori'nin ilginç kıyafet seçimleri sosyal medyanın gündeminde.

Sokak tarzı olay oldu

İlişkilerinde mutlu oldukları düşünülen çift sık sık farklı yerlerde görüntüleniyor. Kanye West'in yeni eşi bu defa sokak tarzıyla ve ilginç kıyafetleriyle konuşuldu.

Tasarımcının garip tarzını görenler "Mesleği bıraksın" yorumları yaptı.

42 yaşındaki Kim Kardashian bazı ilişki denemeleri yapsa da şu sıralar yalnız.