Kanye West'in yeni eşi tarzıyla dikkat çekiyor
ensonhaber.com

Çocuklarının annesi Reality show yıldızı Kim Kardashian'ın boşandığı eşi Kanye West sessiz sedasız tasarımcı Bianca Censori ile evlenmişti.

West'in yeni eşi tasarımcı Bianca Censori'nin ilginç seçimleri sosyal medyanın gündeminde.

Sokak tarzı olay oldu

İlişkilerinde mutlu oldukları düşünülen çift sık sık farklı yerlerde görüntüleniyor. Kanye West'in yeni eşi bu defa sokak tarzıyla ve ilginç kıyafetleriyle konuşuldu.

Kanye West'in yeni eşi tarzıyla dikkat çekiyor

Tasarımcının garip tarzını görenler "Mesleği bıraksın" yorumları yaptı.

42 yaşındaki bazı ilişki denemeleri yapsa da şu sıralar yalnız.